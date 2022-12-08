 
مباشر

تسجيل "إنفلونزا الخنازير" في 74 منطقة روسية

أخبار روسيا

تسجيل
Sputnik
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ubxq

أفاد المكتب الصحفي للهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روسبوتريبنادزور" بتسجيل "إنفلونزا الخنازير" في 74 منطقة روسية.

إقرأ المزيد
خبراء مركز
خبراء مركز "غماليا" يبتكرون لقاحا مضادا لمختلف سلالات الإنفلونزا

وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الخميس: "في هيكل فيروسات الجهاز التنفسي غير المسببة للأنفلونزا لا تزال أكبر نسبة تعود إلى فيروسات الأنف (13,3%) وفيروسات أر-أس (12%) والفيروسات الرئوية (10,1%) والفيروسات الغدية (7,2%). وقد تم تسجيل ما يسمى بـ "إنفلونزا الخنازير" في 74 منطقة روسية".

وأشار وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، سابقا، إلى واقع انتشار "إنفلونزا الخنازير" في الأراضي الروسية وأهمية التطعيم ضده.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)