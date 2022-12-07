خبراء مركز "غماليا" يبتكرون لقاحا مضادا لمختلف سلالات الإنفلونزا

أعلن ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز "غماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن علماء المركز ابتكروا لقاحا مضادا لمختلف سلالات الإنفلونزا.

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ويشير غينسبورغ في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن هذا اللقاح مضاد أيضا لإنفلونزا الخنازير (H1N1) وقد يكون فعالا ضد إنفلونزا الطيور (H5N1) أيضا.

ووفقا له، من المفترض أن يعيد الشخص التلقيح بهذا اللقاح الجديد كل 3-4 سنوات.

ويقول: "نحن نعمل حاليا في هذا المجال، وسيعمل اللقاح ضد متغير H1N1 وضد العديد من متغيرات الإنفلونزا الأخرى ، وحتى ضد إنفلونزا الطيور H5N1. ونأمل أن لا يحتاج الشخص إلى التطعيم بهذا اللقاح إلا كل 3-4 سنوات".

ويضيف، تجري حاليا المرحلة الثانية من اختبارات اللقاح، "وقد توصل الخبراء إلى فكرة إنتاج أجسام مضادة في "ساق" الإنفلونزا، حيث الجزء المشترك لجميع فيروسات الإنفلونزا، الذي عمليا هو هو لا يتغير في جميع السلالات".

المصدر: تاس