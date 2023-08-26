أوكرانيا.. تفشي فيروس "حمى الخنازير الإفريقية" في مقاطعة فينيتسا

كشفت الإدارة الرئيسية لخدمة الأغذية والمستهلكين الحكومية في مقاطعة فينيتسا الأوكرانية، عن تفشي فيروس "حمى الخنازير الإفريقية" في المقاطعة الواقعة وسط البلاد.

ونشرت الإدارة على حسابها في "فيسبوك": "وفقا للمعلومات التشغيلية للإدارة الرئيسية لهيئة الدولة للأغذية والمستهلك في مقاطعة فينيتسا، تم تسجيل حالة حمى الخنازير الإفريقية في إحدى مزارع الدولة في منطقة كالينوفسكايا الإقليمية الحضرية بمدينة خميلنيتسكي في مقاطعة فينيتسا"، مشيرة إلى أنه تم الموافقة على قرار خطة القضاء على حمى الخنازير الإفريقية، وتحديد حدود الخلية الوبائية ومناطق الحماية والمراقبة.

وأضافت خدمة الغذاء والمستهلك الحكومية أنه يتم اتخاذ التدابير في بؤرة المرض لتوطين ومنع انتشار مسببات "حمى الخنازير الإفريقية"، كما نصحت الشركات التجارية العاملة في مجال تربية الخنازير وحفظها، بعدم التعاون مع المنطقة المحددة.

وحمى الخنازير الإفريقية هو مرض فيروسي معد يصيب الخنازير، كما يعتبر واحدا من أخطر الأمراض الحيوانية، إذ أنه لا يشكل خطرا على الإنسان وتوجد منه عدة أنواع، البعض منها قادر على اٍصابة الاٍنسان.

ويسبب هذا الفيروس أضرارا جسيمة للصناعة الزراعية، إذ لا يمكن علاجه وتطعيمه بين الحيوانات، والطريقة الوحيدة لوقف انتشاره هي من خلال إجراءات الحجر الصحي الصارمة.

المصدر: نوفوستي