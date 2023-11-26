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ABC: كييف تتوجس من اتساع رقعة النزاع مع زيادة إنتاج روسيا للأسلحة وتحسينها للتقنيات العسكرية

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ABC: كييف تتوجس من اتساع رقعة النزاع مع زيادة إنتاج روسيا للأسلحة وتحسينها للتقنيات العسكرية
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أكد الفريق في قوات كييف سيرغي نايف أن بلاده تتوجس من امتداد النزاع إلى ما هو أبعد من شرق البلاد وجنوبها معتبرا أن كييف تستعد لذلك عبر تشييد هياكل دفاعية وزرع الألغام وتدريب القوات.

ونقلت قناة ABC التلفزيونية عن الفريق نايف، يوم السبت الماضي، قوله إن النزاع سوف يتّسع في حال استمرار روسيا في زيادة إنتاج الأسلحة وتحسين التكنولوجيا العسكرية لديها.

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وأضاف "نحن نستعد لذلك. نحن نقوم بتشييد الهياكل الدفاعية وبزرع الألغام وتدريب قواتنا".

وبحسب ABC، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق نجاحا جديّا في العام 2023، حيث استخدم الجيش الروسي أسلحة متقدمة. وأردف: "يجب أن نفهم أن قطع المساعدات (من الدول الغربية) سيضر حقا بقدراتنا الدفاعية".

يشار إلى أن وكالة "بلومبرغ" ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مشرعين شملهم الاستطلاع، أن أوكرانيا لن تتلقى مساعدة من الولايات المتحدة حتى منتصف ديسمبر، وربما حتى عام 2024.

وتشير الوكالة إلى أن الدعم الواسع النطاق لكييف قد "وصل إلى التهديد بالانهيار الكامل" لأن الهجوم المضاد الذي شنّته القوات المسلحة الأوكرانية وصل إلى طريق مسدودة.

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من جهته، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الإدارة الأمريكية أنفقت نحو 96% من الأموال التي كانت مخصصة لمساعدة أوكرانيا.

وشدد كيربي على أن غياب المزيد من المساعدة الرئيسية من الولايات المتحدة سيكون له الأثر الضار على القدرات الدفاعية لأوكرانيا.

المصدر: تاس

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