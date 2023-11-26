الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 450 عسكريا وإسقاط 3 مقاتلات و53 مسيرة أوكرانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/whlh
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 450 قتيلا وجريحا، وإسقاط 3 مقاتلات أوكرانية و53 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 20 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية.
- على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 60 عسكريا.
- على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 3 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 200 عسكري وأسلحة غربية.
- على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 80 عسكريا أوكرانيا.
- على محور زابوروجيه تم القضاء على 35 عسكريا أوكرانيا.
- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 55 عسكريا ومدافع غربية.
أسقطت الدفاعات الروسية 3 مقاتلات أوكرانية، اثنتان Su-27 في مقاطعة خيرسون، و"ميغ 29" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا.
اعترضت الدفاعات الروسية 17 صواريخ HIMARS أمريكية.
إسقاط 53 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخاركوف وخيرسون.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية