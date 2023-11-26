درونات روسية تدمر آليات ومواقع العدو تحت جنح الظلام! (فيديو)

نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر استخدام روسيا لدرونات "VT-40" الضاربة، خلال العملية العسكرية الخاصة.

وأشارت قناة Sudoplatov على تليغرام إلى أن روسيا بدأت باستخدام الدرونات الانتحارية التي جهزتها بتقنيات رؤية ليلية لتدمير الأهداف المعادية خلال العملية العسكرية الخاصة، وهذه الدرونات قادرة على ضرب أهدافها بدقة في الظلام.

وبالنظر لمقطع الفيديو الذي نشرته القناة يمكن أن نلاحظ أن الدرونات الانتحارية المزودة بتقنيات الرؤية الليلية باتت تستخدم على نطاق واسع خلال العملية العسكرية الخاصة، وأن لها القدرة على تنفيذ ضرباتها ليلا على الأجسام الثابتة، مثل المواقع والمباني التي تتواجد فيها القوى المعادية، وكذلك يمكنها ضرب الأهداف المتحركة كالآليات العسكرية.

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ومن جهته أشار المراسل العسكري الروسي، ألكسندر كوتس إلى أن الدرونات الانتحارية من فئة FPV والمجهزة بتقنيات الرؤية الليلية ستستخدم بشكل أكبر مستقبلا، وأن القوات الروسية ستنتقل إلى مستويات جديدة في استعمال مثل هذه الطائرات".

المصدر: روسيسكايا غازيتا