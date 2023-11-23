ما الذي سيميز مقاتلة الجيل السادس الروسية؟!

كشفت الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات، عن بعض المواصفات التي ستميز مقاتلة الجيل السادس، والتي تعمل على تطويرها.

وخلال فعاليات "أسبوع الفضاء" التي عقدت في معهد موسكو للطيران، قال كبير المصممين في الشركة، سيرغي كوروتكوف: "تعمل الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات على مشروع لتطوير مقاتلة جديدة من الجيل السادس".

وأضاف:"الطائرة الجديدة ستتمتع بقدرات عالية على المناورة، ومستوى كبير للتكامل مع مختلف أنظمة التحكم والأنظمة القتالية، وستحصل على قدرات طيران مميزة، فضلا عن إمكانياتها في استخدام مختلف أنواع الأسلحة".

إقرأ المزيد

وأشار كوروتكوف إلى أنه ومن الميزات المهمة الأخرى في هذه الطائرة هو قدراتها على التخفي عن رادارات العدو، منوها إلى "أن الخبراء الذين يعملون على مشروع هذه الطائرة يحاولون إيجاد صيغ لتزويد هذه الطائرة بقدرات تكتيكية وتشغيلية ممتازة، وبتكلفة غير مرتفعة".

وذكر كوروتكوف أن تطوير أنظمة طيران وطائرات جديدة يعتبر "أولوية" بالنسبة لروسيا اليوم.

المصدر: سلاح روسيا