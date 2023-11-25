مقتل 4 فلسطينيين في مواجهات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي في جنين

أفادت مراسلتنا بمقتل 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر برصاص الجيش الإسرائيلي الذي يحاصر مستشفيي "ابن سينا" و"جنين الحكومي"، وسط مواجهات عنيفة في مدينة جنين.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، كما نشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

وفي وقت سابق أعلن مدير مستشفى "الرازي" فواز حماد، أن 5 إصابات بالرصاص الحي وصلت المستشفى، بينها إصابة خطيرة.

وذكرت مراسلتنا أن أجواء المدينة تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع.

وقالت وكالة "وفا" إن جرافات إسرائيلية بدأت بتدمير شوارع في أحياء المدينة، وأطراف المخيم.

المصدر: RT + وفا