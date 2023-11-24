رئيس الوزراء السويدي: تفسير كلامي على أنه "حق إسرائيل في الإبادة الجماعية" يشكل خطرا على البلاد

وصف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون انتشار المقولة المنسوبة إليه حول "حق إسرائيل في الإبادة الجماعية" بأنه خطر على السويد ومصالحها.

ونقل المكتب الحكومي عن رئيس الوزراء قوله إن "حقيقة انتشار مثل هذه التفسيرات الخاطئة أمر خطير على السويد ومصالحها. بعض الناس يصفون السويد بشكل خاطئ بأنها دولة معادية للإسلام ودولة لا تحترم هذا الدين، وانتشار الترجمة الخاطئة للفيديو يساهم في المزيد من تشويه صورة السويد. على الجميع مسؤولية كبيرة في انتقاد المصدر والتفكير مرتين قبل مشاركة أي شيء".

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك "دلائل على أن الجهات الفاعلة المعادية التي تريد التأثير سلبا على السويد وصورة السويد تنشر هذا الأمر".

وتابع كريسترسون: "حرية التعبير الواسعة في السويد جزء أساسي من حرياتنا وحقوقنا الديمقراطية، ولكنها تعني أيضا أننا عرضة للتضليل والتأثير غير المبرر للمعلومات من الجهات الأجنبية التي لا تريد لنا الخير"، داعيا إلى "اليقظة والحذر، إذ أننا نتحدث عن حماية السويد والسويديين والمصالح السويدية".

واثار رئيس الوزراء الجدل بتصريحات وصفت بـ "الاجرامية"، حيث قال إن "إسرائيل لديها الحق في ارتكاب إبادة جماعية"، لكنه سرعان ما عاد ليغير في التعبير قائلا إنه أخطأ وكان يقصد "أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن النفس"/ لكن بعد هذه التصريحات، شكك آخرون في مصداقيته واعتبروا أن الزلة في اللسان قد كشفت عن آرائه الحقيقية.

وبحسب وسائل الإعلام، نطق كريسترسون كلمة "شعب" (باللغة السويدية folk)، لتسمع أنها كلمة "قتل" (folkmord)، ونتيجة لذلك، يمكن تفسير العبارة على أنها "الحق في قتل الناس" أو "الإبادة الجماعية".

وكان رد فعل الجمهور قويا على هذا البند، وسأل أحد الحاضرين كريسترسون إذا كان يقصد أن لإسرائيل "الحق في الإبادة الجماعية"، وتم إنهاء الاجتماع مبكرا بسبب وجود ضجيج بين الحضور، وبسبب الاضطرابات، طرد الأمن عدة أشخاص إلى خارج الغرفة.

المصدر: تاس