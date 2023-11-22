متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يطلقون صيحات استهجان ضد رئيس الوزراء السويدي

قطع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين اجتماعا مفتوحا مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون يوم الثلاثاء، وأطلقوا صيحات الاستهجان ضده عندما تحدث عن الصراع بين إسرائيل وحماس.

وهتف المتظاهرون "عار عليك" واتهموا كريسترسون بدعم الإبادة الجماعية بعد أن قال إن السويد تدين حماس وتدعم إسرائيل في حقها للدفاع عن النفس.

وأخرجت الشرطة بعضهم من مكان انعقاد الاجتماع مع رئيس الوزراء السويدي في مدينة جوتنبرج.

من جانبه انتقد كريسترسون المتظاهرين في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك وكتب فيها: "يبدو أن هؤلاء المخربين السياسيين قد جاءوا إلى اجتماع الأسئلة والأجوبة فقط للتعبير عن غضبهم من السويد والموقف السياسي للاتحاد الأوروبي بشأن الصراع في الشرق الأوسط وقد أصيبوا بخيبة أمل خاصة إزاء إدانة منظمة حماس الإرهابية."

ودعمت حكومة يمين الوسط السويدية برئاسة كريسترسون إسرائيل في الصراع مع غزة، ودانت هجوم 7 أكتوبر ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

واتهمت الجماعات المؤيدة للفلسطينيين والمعارضة اليسارية الحكومة في تجاهل معانات المدنيين الفلسطينيين.

المصدر: AP