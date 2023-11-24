اسبانيا ترد على الاتهامات الإسرائيلية وتعتبرها كذبا لا أساس له

قال وزر الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، إن الاتهامات التي وجهتها السلطات الإسرائيلية لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، كاذبة ولا أساس لها من الصحة وغير مقبولة.

وأضاف وزير خارجية المملكة في تصريح صحفي اليوم الجمعة، عقب استدعاء تل أبيب سفيري إسبانيا وبلجيكا، على خلفية تصريحات سانشيز وزميله البلجيكي ألكسندر دي كرو، والتي، اعتبرتها إسرائيل، "داعمة للإرهاب": "إن اتهامات الحكومة الإسرائيلية ضد رئيس الوزراء الإسباني ورئيس وزراء بلجيكا كذب محض وغير مقبولة. ونحن نرفضها بشكل قاطع نيابة عن وزارة الخارجية".

كما وعد وزير خارجية إسبانيا بتقديم "الرد في الوقت المناسب" على مزاعم الدولة العبرية.

وقام سانشيز ودي كرو بزيارة إسرائيل أمس الخميس، حيث التقيا بالمسؤولين الإسرائيلي، كذلك زارا بعد ذلك فلسطين ومصر.

هذا وتتولى إسبانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي وستحل محلها بلجيكا في يناير المقبل.

وخلال أول رحلة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للوزراء، صرح سانشيز أن الرد على الهجوم من قبل حركة "حماس" لا يمكن أن يؤدي إلى مقتل آلاف الأطفال.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني عن أمله في أن يسهم وقف إطلاق النار الحالي في قطاع غزة في حلحلة الوضع في الشرق الأوسط.

وقال أيضا إن الوقت قد حان لكي يعترف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين.

هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها استدعت سفيري بلجيكا وإسبانيا على خلفية هذه التصريحات.

المصدر: تاس