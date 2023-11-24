ارتفاع حصيلة ضحايا الضفة الغربية إلى 230 قتيلا منذ الـ7 من أكتوبر

أعلنت الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 230 قتيلا، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت الوزارة بمقتل الشاب محمد الحناوي البالغ من العمر 22 عاما متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها صباح اليوم خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ49 بلغت حصيلة القصف الإسرائيلي للقطاع أكثر من 14854 قتيلا بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف، إلى جانب مقتل 392 عسكريا إسرائيليا.

المصدر: RT