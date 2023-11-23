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FBI: الانفجار على الجسر الحدودي مع كندا لم يكن عملا إرهابيا

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FBI: الانفجار على الجسر الحدودي مع كندا لم يكن عملا إرهابيا
AP
مكان الحادث، الولايات المتحدة
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أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أن الانفجار على الجسر الحدودي مع كندا لم يكن عملا إرهابيا، وأنه لم يعثر على أي أثر للمتفجرات في مكان الحادث.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "لم تسفر أعمال البحث في مكان الحادث عن العثور على أي متفجرات ولم تظهر أي صلة بين الحادث والإرهاب".

وأضاف البيان أن المكتب أنهى أعمال التحقيق ونقل القضية حول الحادث إلى الشرطة المحلية كحادث مروري.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك، كيتي هوكول، إن السلطات الأمريكية لا تملك أي أدلة على أن انفجار السيارة على الجسر أمس الأربعاء، كان عملا إرهابيا.

وانفجرت سيارة بعد ظهر أمس الأربعاء على الجسر الحدودي فوق شلالات نياغرا، ما أسفر عن مقتل شخصين بحسب التقارير الأولية.

المصدر: نوفوستي

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