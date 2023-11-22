انفجار "ضخم" على الجانب الأمريكي من جسر شلالات نياغارا وإغلاق الحدود مع كندا (فيديو+صور)

أدى انفجار وقع على الجزء الأمريكي من الجسر فوق شلالات نياغارا على الحدود مع كنداـ إلى إغلاق الجسر البري فوق الشلالات بسحل ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وأظهرت مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد للدخان في مكان الحادث، بالإضافة إلى وقوع أضرار في منطقة الحاجز الحدودي.

🚨Big Explosion Just Occured at Niagara Falls On US-Canada Border At Rainbow Bridge



ALL FOUR international border crossings between the United States and Canada in Western New York are now closed.



Apparently, a vehicle containing an unknown number of people and contents… pic.twitter.com/CDKK9t0Hc5 — UltraMJTruth (@MJTruthUltra) November 22, 2023

وقال مكتب عمدة مدينة شلالات نياغارا الحدودية، لشبكة ABC إن هذا الحادث مرتبط بسيارة.

كما أن الانفجار وقع في الجزء الأمريكي من الجسر، ووصل ضباط إنفاذ القانون إلى مكان الحادث.

Video of the car bomb https://t.co/2tnO4bnxbp — TRACKER DEEP (@tracker_deep) November 22, 2023

وأضاف: "نحن نراقب الوضع عن كثب. وممثلو الوكالات الحكومية متواجدون في الموقع ومستعدون لتقديم المساعدة".

وذكرت حسابات على مواقع التواصل الاجماعي أن جميع المعابر الحدودية الدولية الأربعة بين الولايات المتحدة وكندا في غرب نيويورك مغلقة الآن.

وقالت إن الحادث يبدو أنه بسبب سيارة كانت تحمل عدداً غير معروف من الأشخاص ومحتوياتها انفجرت. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا هجوما إرهابيا.

المصدر: RT