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انفجار "ضخم" على الجانب الأمريكي من جسر شلالات نياغارا وإغلاق الحدود مع كندا (فيديو+صور)

أخبار العالم

انفجار
Gettyimages.ru
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أدى انفجار وقع على الجزء الأمريكي من الجسر فوق شلالات نياغارا على الحدود مع كنداـ إلى إغلاق الجسر البري فوق الشلالات بسحل ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وأظهرت مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد للدخان في مكان الحادث، بالإضافة إلى وقوع أضرار في منطقة الحاجز الحدودي.

وقال مكتب عمدة مدينة شلالات نياغارا الحدودية، لشبكة ABC إن هذا الحادث مرتبط بسيارة.

كما أن الانفجار وقع في الجزء الأمريكي من الجسر، ووصل ضباط إنفاذ القانون إلى مكان الحادث.

وأضاف: "نحن نراقب الوضع عن كثب. وممثلو الوكالات الحكومية متواجدون في الموقع ومستعدون لتقديم المساعدة".

وذكرت حسابات على مواقع التواصل الاجماعي أن جميع المعابر الحدودية الدولية الأربعة بين الولايات المتحدة وكندا في غرب نيويورك مغلقة الآن.

وقالت إن الحادث يبدو أنه بسبب سيارة كانت تحمل عدداً غير معروف من الأشخاص ومحتوياتها انفجرت. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا هجوما إرهابيا.

المصدر: RT

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