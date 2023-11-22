أول تصريح من ترودو بعد انفجار سيارة على الجانب الأمريكي من جسر شلالات نياغارا (فيديو الانفجار)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن الحكومة الكندية تعمل على جمع المعلومات عن الانفجار الذي وقع على الحدود مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى التواصل مع السلطات الأمريكية.

وأشار ترودو إلى أن كندا "تدرس تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع عمليات التفتيش الجارية على الحدود الأمريكية بعد الانفجار على الجسر.

🚨🚨🚨NEW VIDEO 🚨🚨🚨🚨

The Rainbow Bridge VIDEO of incident

📍Niagara Falls NY📍



Car was seen travelling 100mph down “Main St” picture attached, swerved around a car and lost control into the USA side.



You can see from this video the car does not come from the Canada Side. pic.twitter.com/Lb1Q0qmL25 — Kyle.Taylor (@livingbyyyz) November 22, 2023

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "فوكس نيوز" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، يحقق في انفجار سيارة مفخخة على الجسر الواصل بين الولايات المتحدة وكندا، فوق شلالات نياغارا، باعتباره محاولة تنفيذ هجوم إرهابي.

TERRORIST ATTACK NEAR THE US CANADA BORDER AT RAINBOW BRIDGE IN NIAGARA FALLS/



Joe Biden opened our borders pic.twitter.com/Wmc6rA8XnW — Osaka James (@osakajayms) November 22, 2023

وأشارت القناة إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل 2 من ركاب السيارة وإصابة أحد عناصر حرس الحدود.

ونقلت "فوكس نيوز" عن مصادر: "يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في التفجير على الجانب الأمريكي من الجسر الواصل مع جارتها الكندية باعتباره محاولة تنفيذ هجوم إرهابي".

JUST IN -- Security camera shows car bombing at the U.S.-Canadian border in Niagara Falls.



Fox News is reporting the FBI is searching for a second car. pic.twitter.com/3hlSxeJ1qC — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) November 22, 2023

وفي وقت سابق، أدى انفجار وقع على الجزء الأمريكي من الجسر فوق شلالات نياغارا على الحدود مع كندا، إلى إغلاق الجسر البري فوق الشلالات بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأظهرت مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصاعدا للدخان في مكان الحادث، بالإضافة إلى وقوع أضرار في منطقة الحاجز الحدودي.

وقال مسؤولون إن الانفجار ضخم.

المصدر: RT + وكالات