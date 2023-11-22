مقتل شخصين بانفجار سيارة مفخخة على الحدود الأمريكية الكندية والتحقيق بفرضية "العمل الإرهابي"

أفادت فوكس نيوز أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق بتفجير سيارة مفخخة على جسر بين الولايات المتحدة وكندا كمحاولة "هجوم إرهابي" وأسفر عن مقتل 2 من ركاب السيارة وإصابة أحد حرس الحدود.

وقالت "فوكس نيوز" نقلا عن مصادر: "يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في الانفجار على الجانب الأمريكي من الجسر الواصل مع جارتها الكندية باعتباره محاولة تنفيذ هجوم إرهابي".

BREAKING: Fox News reports that the vehicle explosion at the border bridge in New York was an attempted TERROR ATTACK: pic.twitter.com/PDcaHgidh9 — Conservative War Machine (@WarMachineRR) November 22, 2023

وفي وقت سابق، أدى انفجار وقع على الجزء الأمريكي من الجسر فوق شلالات نياغارا على الحدود مع كندا، إلى إغلاق الجسر البري فوق الشلالات بحسب وسائل إعلام أمريكية.

The aftermath of the Rainbow Bridge US-Canada border crossing in Niagara Falls. pic.twitter.com/oSklVgQCYE — Ian Miles Cheong (@stillgray) November 22, 2023

وأظهرت مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصاعدا للدخان في مكان الحادث، بالإضافة إلى وقوع أضرار في منطقة الحاجز الحدودي.

Canada/US Border closed at Niagara Falls, Rainbow Bridge due to a possible VBIED, car exploded. pic.twitter.com/tS2sSwwYOT — NYCFireWire (@NYCFireWire) November 22, 2023

وجاء في تقرير القناة أن "السيارة كانت متجهة من الولايات المتحدة إلى كندا وكانت في طريقها نحو مبنى حرس الحدود".

المصدر: نوفوستي + RT