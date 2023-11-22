قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن إجمالي حجم المساعدة العسكرية التي وعدت "مجموعة الاتصال" بتقديمها للجانب الأوكراني، قد تجاوز بالفعل 80 مليار دولار.

وأشار أوستن إلى أن "مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بتنسيق الدعم لأوكرانيا التي تضم نحو 50 دولة، التزمت بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة تزيد على 80 مليار دولار".

وشدد أوستن على أنه يتوقع أن تزود هذه الدول أوكرانيا بـ"أنظمة دفاع جوي إضافية" في ظل اقتراب فصل الشتاء.

وأضاف: "بينما ندعم شريكنا بثبات، يجب علينا أن نفكر بشكل خلاق حول كيفية الاستمرار في تلبية احتياجات أوكرانيا".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، خلال زيارته لكييف، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.

هذا وأكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، أن أوكرانيا فقدت كرامتها واستقلالها بسبب "الميدان" ولم تستردهما بعد، لأنها لم تتخط "الخطيئة الأصلية" لما يسمى "ثورة الكرامة".

كما قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، في وقت سابق، أن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لكييف بقيمة 100 مليون دولار، أصبحت بمثابة تهدئة للحكومة الأوكرانية، التي هي على وشك الانهيار التام. مشددا على أن "أي إمدادات من الأسلحة الغربية هي إطالة أمد معاناة نظام كييف المفلس".

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المصدر: تاس