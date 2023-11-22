استطلاع: نحو نصف الأمريكيين يرون أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا "كبيرة"

كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة، أن نحو نصف الأمريكيين يرون أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا "كبيرة".

ويرى 45 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع، أن الحكومة الأمريكية تنفق الكثير على المساعدات لأوكرانيا، مقارنة بـ 52 بالمائة في أكتوبر.

ويبدو هذا التحول في الأغلب بين الجمهوريين، حيث يرى 59 منهم حاليا إنه يتم إنفاق الكثير على مساعدات أوكرانيا، لكن هذا يمثل انخفاضا عن 69 بالمائة في أكتوبر.

ويرى أكثر 38 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة أن الإنفاق الحالي "يقف عند مستوى مناسب تقريبا"، في ارتفاع طفيف عن الشهر الماضي (31 بالمائة)، ومن بين الجمهوريين، يقول نحو 3 من كل 10 (29 بالمائة) إن الإنفاق الحالي مناسب تقريبا، مقارنة بـ20 بالمائة الشهر الماضي.

ومارس البيت الأبيض ضغوطا متكررة على المشرعين لتمرير حزمة الإنفاق الطارئة التي قدمها الرئيس جو بايدن والتي تبلغ قيمتها حوالي 106 مليارات دولار والتي اقترحها في أكتوبر، والتي تتضمن أكثر من 61 مليار دولار مخصصة للحرب في أوكرانيا.

ويتضمن باقي طلب بايدن مساعدة إسرائيل في حربها ضد غزة، وتمويل أولويات مختلفة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وموارد إضافية للمساعدة في إدارة الهجرة على الحدود الجنوبية.

المصدر: AP