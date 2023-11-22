جدل واسع في كييف حول إنذارات تحليق "ميغ-31" الروسية المحملة بصواريخ "كينجال"

أعلن متحدث قيادة سلاح الجو الأوكراني يوري إغنات، عدم إجراء أي تغييرات على مدة الإنذار بوقوع غارات جوية من طائرات ميغ-31 الروسية القادرة على حمل صواريخ "الخنجر" الفرط صوتية.

وأشار إغنات إلى أن مدة الإنذارات هذه في أوكرانيا ستبقى على حالها من دون أي تغيير وخاصة مع إقلاع "ميغ-31" وأيضا فيما يتعلق باستخدام الطائرات بدون طيار الهجومية ومنظومات الراجمات.

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وفي وقت سابق، كلف رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماع لمقر القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإدارة العسكرية وهيئة الأركان العامة بمهمة إيجاد حل لمشكلة الغارات الجوية التي تستمر طوال ساعات من الوقت.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإعلانات من قبل كييف إنما تتعلق بالطلعات التي تنفذها حاملات "الخنجر".

ولفت إغنات في حديث للراديو الأوكراني إلى أن "القوات الجوية لم تتلق التعليمات حول كيفية إخطار السكان في حالة إقلاع طائرة من طراز ميغ 31".

وأضاف: "في بعض الأحيان تكون هناك معلومات تفيد بأن طائرة ميغ أقلعت وهي مذخرة بالصاروخ، وأحياناً من دون الصاروخ، وأحياناً لا توجد مثل هذه المعلومات. وهنا ليس لدينا أي مبرر للمخاطرة".

وبيّن المتحدث العسكري بأن الحال سيبقى على ما هو عليه وأن سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية سيواصل الإعلان بوجود الخطر في حالة وقوع هجوم صاروخي، أثناء تشغيل الطيران التكتيكي، وكذلك أثناء استخدام المسيرات الضاربة والراجمات الصاروخية".

وأكد قائلا: "لن يتغير مخطط إخطار السكان. نحاول القيام بذلك في أقرب وقت ممكن عبر قناة تلغرام الرسمية. أما بالنسبة لمستوى التهديد الذي سيكون هناك، أي اللون الذي ينبغي رسم الخريطة به، فسيتم تحديد ذلك على أعلى مستوى".

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وأصبح معروفا أنه في 18 أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته لسلاح الجو الروسي ببدء تسيير دوريات مستمرة في فوق مياه البحر الأسود بواسطة طائرات "ميغ-31" المذخرة بصواريخ "الخنجر".

كما بيّنت وسائل الإعلام الأوكرانية، فإنه عندما تقلع طائرة "ميغ-31 كا"، يتم في أوكرانيا الإعلان عن إنذار بغارة جوية، والذي يستمر لمدة تصل إلى 3 ساعات أو أكثر. وبحسبما ذكره إغنات في وقت سابق، فإن الإنذارات تحدث الآن بصورة متكررة كما أنها تستمر لفترة أطول.

وتعليقا على مدى ملاءمة مثل هذه الإنذارات طويلة الأمد، والتي تتوقف بسببها الخدمات والمدارس، ويتوقف عمل المؤسسات، اقترح، في هذا الخصوص، إدخال تدرج لوني للإنذارات بحسب مستوى الخطر الذي تشكله.

المصدر: تاس