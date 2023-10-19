حُدّد سبب مناوبة طائرات ميغ-31 المسلحة بالخناجر فوق البحر الأسود

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن حاجة روسيا إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة حاملات الطائرات الأمريكية المرابطة قبالة سواحل إسرائيل.

وجاء في المقال: بدأت منظومة الصواريخ والطيران الروسية "كينجال"(الخنجر) فرط الصوتية في القيام بدوريات مستمرة في المجال الجوي فوق البحر الأسود. أعلن ذلك فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في الصين. حول ذلك التقت الصحيفة الخبير العسكري ورئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن" أليكسي ليونكوف، فقال:

يبلغ مدى كينجال أكثر من 1000 كيلومتر. إذا نظرنا إلى الخريطة، نرى، من حيث المبدأ، أن مياه الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط في متناول صواريخنا التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

ما سبب هذا القرار؟

اسمحوا لي أن أذكّركم بوجود قاعدتين عسكريتين كبيرتين في سوريا، هما قاعدة حميميم الجوية والقاعدة البحرية في طرطوس. ماذا لو انحرف عقل أحد ما وأراد ضرب قواعدنا. عندئذ سيدفع الثمن.

أي أن "الخناجر" للتحذير؟

نعم. انظر، يوجد في البحر الأبيض المتوسط ​​مجموعتان من حاملات الطائرات تابعة للبحرية الأمريكية، و150 طائرة قادرة على حمل أسلحة نووية، وأكثر من 700 صاروخ توماهوك. نحن بحاجة إلى التفكير في المكان الذي يمكن أن تطير إليه هذه الصواريخ..

يطور صاروخ الخنجر سرعة أكبر بـ 10-12 مرة من سرعة الصوت. ولا يوجد نظام دفاع صاروخي أمريكي قادر على اعتراضه. لا يمكن لوسائل الحرب الإلكترونية أن تخرجه عن مساره. الصاروخ يطير في سحابة البلازما. ويبلغ الرأس الحربي للصاروخ، بحسب المصادر المفتوحة، أكثر من 500 كيلوغرام. "الخنجر" يمكن أن يحمل رأسًا حربيًا نوويًا. تبلغ دقة الصاروخ سنتيمترًا واحدًا.

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