بوتين: مقاتلاتنا باشرت مناوباتها في البحر الأسود مزودة بصواريخ "كينجال" فرط الصوتية

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أنه وجّه بتسيير دوريات دائمة فوق البحر الأسود تؤديها مقالات "ميغ-29" المزودة بصواريخ أسرع من الصوت بـ9 مرات، ومراقبة الوضع في البحر المتوسط عن كثب.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في ختام زيارته إلى الصين: "بناء على توجيهاتي، باشرت القوات الجوية الروسية تسيير دوريات دائمة ومتواصلة في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود... مقاتلاتنا "ميغ 31" مزودة بصواريخ "كينجال" الأسرع من الصوت بتسع مرات، ومداها أكثر من ألف كم".

إقرأ المزيد

وشدد بوتين على أنه بإعلانه هذا لا يوجه اي تهديد، بل يؤكد أن روسيا ستراقب الوضع في البحر المتوسط.

صاروخ "كينجال" وباللغة العربية "الخنجر"، قادر على المناورة وتغيير وجهته خلال جميع مراحل تحليقه، مما يسمح له بالتغلب على جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي في العالم، ويحمل رؤوسا حربية تقليدية، أو نووية.

المصدر: نوفوستي