"بوتين كشف مواصفاته".. "خنجر روسيا" على أقوى 5 طائرات (فيديو)

تضم ترسانة روسيا الكثير من الأسلحة المتطورة، حيث وجهت القوات الروسية مؤخرا ضربة دقيقة لموقع عسكري أوكراني بصاروخ "كينجال" أطلقته مقاتلة "سو- 34".

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"صواريخ كينجال" أو "الخنجر" - أصبحت هذه الصورايخ حديث العالم بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وجود نظام الأسلحة "كينجال" في بداية شهر مارس 2018، موضحا أنه سيتم تزويد مقاتلات "ميغ-31كا"، بهذه النوعية من الصورايخ الفتاكة.

لم يتوقف التطور الروسي على وضع هذه الصواريخ على متن "ميغ 31كا"، بل شمل هذا التطوير وضعها على قاذفات استراتيجية بعيدة المدى يمكنها الوصول لأي نقطة على كوكب الأرض، وأمس أصبحت قاذفة "سو- 34" الطائرة الخامسة التي تحمل صاروخ "كينجال" بعد "ميغ – 31 كا" و"تو- 22 إم 3 إم وتو- 160" و"سو- 57".

"سو-34" هي قاذفة ميدانية روسية من الجيل الرابع تخصص لإصابة الأهداف البرية بصواريخ "جو-أرض"، سرعتها القصوى 1900 كلم/ساعة، وزن الحمولة القتالية 8000 كلغ، ارتفاع التحليق 14650 متر، مدى عملها 7000 كلم. طائرة "ميغ - 31" هي في الأصل مقاتلة اعتراضية وتخصص لمكافحة القاذفات والمقاتلات في الجو. وعلى الرغم سرعتها الكبيرة نحو (3000 كلم/ساعة) لا تستطيع أن تحمل إلا صاروخا واحدا من طراز "كينجال". فيما يتعلق بـ"تو-22 - 3 إم" فإنها عبارة عن قاذفة بعيدة المدى، وزنها عند الإقلاع 124 طنا، مدى عملها 2200 كلم، سرعتها القصوى 2000 كلم/ساعة ويمكنها أن تحمل السلاح النووي. قاذفة "تو – 160" هي طائرة إستراتيجية حاملة السلاح النووي والصواريخ البعيدة المدى تتميز بمدى العمل الطويل نحو 14600 كيلومتر، سرعتها القصوى 2230 كلم/ساعة، ارتفاع التحليق 16000 متر، الوزن عند الإقلاع 275 طنا، طاقمها 4 أفراد. مقاتلة "سو-57" هي طائرة شبحية متعددة المهام للجيل الخامس، ويمكنها مكافحة الأهداف الجوية والبرية في آن واحد، كما يمكنها إصابة الأهداف بصواريخها الحديثة من مسافة 300 كيلومتر، سرعتها القصوى 2600 كلم/ساعة، مدى عملها 4300 كلم، ارتفاع التحليق 20000 متر. وتتميز المقاتلة بقدرة فائقو على المناورة.

المصدر: RT