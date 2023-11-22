بدء اجتماع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك

بدأ وزراء الدفاع والخارجية وأمناء مجالس الأمن لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بالتوافد إلى مكتبة بيلاروس الوطنية، حيث يعقد الأربعاء الاجتماع المشترك.

يلتقي المشاركون في الاجتماع برئيس وزارة الخارجية البيلاروسية سيرغي ألينيك ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين وأمين الدولة بمجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش. وكان أول من وصل هو الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إيمانجالي تاسماجامبيتوف.

من المتوقع أن تناقش الأطراف المشاركة الوضع العسكري السياسي في مناطق منظمة الأمن الجماعي، وأنشطة المنظمة خلال فترة ما بين الدورات، وأهم اتجاهات نشاط المنظمة خلال رئاسة كازاخستان للمنظمة.

ويأتي الاجتماع المشترك عشية انعقاد جلسة مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي التي ستعقد يوم الخميس برئاسة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وتبدأ في عام 2023، رئاسة مينسك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم ست دول: أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.

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وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية للحكومة الأرمينية أن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أبلغ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في محادثة هاتفية أنه لن يتمكن من المشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي ستعقد في مينسك في 23 نوفمبر.

وقال وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، يوم الثلاثاء 21 نوفمبر، خلال محادثة هاتفية مع زميله البيلاروسي سيرغي ألينيك، إنه لن يتمكن من المشاركة في اجتماعات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك.

كما أبلغ السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع آرام توروسيان وكالة ريا نوفوستي أن وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان بدوره لن يشارك أيضا في اجتماعات مينسك.

المصدر: ريا نوفوستي