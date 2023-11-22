بوتين: تم إنجاز عمل كبير لتشكيل دفاع جوي موحد لدول معاهدة الأمن الجماعي

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أنه تم إحراز تقدم كبير في تشكيل نظام دفاع جوي موحد للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وقال رئيس الدولة في اجتماع مع مجلس الوزراء الروسي: "إحدى القضايا المطروحة، تشكيل نظام دفاع جوي مشترك موحد لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي. لقد قمنا بالفعل بالكثير من العمل في هذا المجال".

إقرأ المزيد

وأشار الرئيس بوتين، إلى أن روسيا قامت بتزويد طاجيكستان، بفرقتين من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من طراز "إس-300".

وأكد رئيس الدولة على أن روسيا مستعدة لاستكمال عمليات تسليم المعدات اللازمة لتشكيل نظام الدفاع الجوي الموحد لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

المصدر: تاس