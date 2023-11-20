بوتين: العلاقات مع الصين وصلت إلى مستوى رفيع غير مسبوق

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن العلاقات بين روسيا والصين على مستوى عال وغير مسبوق.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في تحيته للمشاركين في الحوار العاشر بين "حزب روسيا الموحدة والحزب الشيوعي الصيني" والتي نشرها الموقع الرسمي للكرملين، حيث تابع بوتين: "إن علاقات الشراكة الشاملة والاستراتيجية الروسية الصينية وصلت إلى مستوى رفيع غير مسبوق. ويجري تنفيذ مشروعات مشتركة واسعة النطاق في المجالات الاقتصادية ومجالات النقل والطاقة والمجالات الإنسانية وغيرها. وذلك على أساس ثنائي، ومن خلال صيغ منظمة شنغهاي للتعاون أو مجموعة بريكس وغيرها من الهياكل متعددة الأطراف، حيث تنسق موسكو وبكين الجهود في حل المشكلات الدولية الكبرى، ما يساعد على بناء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية".

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وأكد بوتين على تسهيل التطوير التدريجي للعلاقات متعددة الأوجه بين روسيا والصين من خلال التفاعل البناء والراسخ بين الحزبين السياسيين الرئيسين في البلدين: روسيا الموحدة والحزب الشيوعي الصيني، وكذلك من خلال توفير الاتصالات المنتظمة، التي تشهد هيئتها المركزية وهياكلها الإقليمية تبادلا مفيدا للخبرات في مجالات بناء الأحزاب والأنشطة البرلمانية والعامة، وتسمح بإجراء مناقشة مستفيضة لمجموعة واسعة من القضايا الحالية المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي.

وختم بوتين كلمته: "وإني على ثقة من أن مناقشاتكم هذه المرة أيضا ستكون هادفة وبناءة، وأن الأفكار التي ستعبرون عنها ستخدم في تعزيز التعاون المثمر بين روسيا والصين".

المصدر: الموقع الرسمي للكرملين