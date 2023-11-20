 
مباشر

شي جين بينغ: العلاقات بين الصين وروسيا صمدت أمام اختبار تعقيدات الوضع الدولي

أخبار العالم

شي جين بينغ: العلاقات بين الصين وروسيا صمدت أمام اختبار تعقيدات الوضع الدولي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wg84

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في تحيته للمشاركين في الحوار العاشر بين روسيا الموحدة والحزب الشيوعي الصيني، إن العلاقات الصينية الروسية صمدت أمام اختبار تعقيدات الوضع الدولي.

وجاء في التحية، التي تلاها رئيس دائرة العلاقات الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ليو جيان تشاو، أن الصين تعتزم تطوير هذه العلاقات.

إقرأ المزيد
الصين تعارض عدم دعوة واشنطن روسيا لقمّة APEC
الصين تعارض عدم دعوة واشنطن روسيا لقمّة APEC

وأضاف الرئيس الصيني: "لقد دخل العالم فترة جديدة من الاضطراب والتحول. والعلاقات الصينية الروسية صمدت أمام اختبار التغيرات السريعة في الوضع الدولي".

وأشار شي جين بينغ، إلى أن الدولتين ستحتفلان في العام المقبل بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتابع الرئيس الصيني: "نحن مستعدون مع الجانب الروسي لتطوير العلاقات الثنائية بثبات بروح حسن الجوار الأبدي والتفاعل الاستراتيجي الشامل لصالح تنمية البلدين".

المصدر: تاس

 

 

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا