شي جين بينغ: العلاقات بين الصين وروسيا صمدت أمام اختبار تعقيدات الوضع الدولي

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في تحيته للمشاركين في الحوار العاشر بين روسيا الموحدة والحزب الشيوعي الصيني، إن العلاقات الصينية الروسية صمدت أمام اختبار تعقيدات الوضع الدولي.

وجاء في التحية، التي تلاها رئيس دائرة العلاقات الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ليو جيان تشاو، أن الصين تعتزم تطوير هذه العلاقات.

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وأضاف الرئيس الصيني: "لقد دخل العالم فترة جديدة من الاضطراب والتحول. والعلاقات الصينية الروسية صمدت أمام اختبار التغيرات السريعة في الوضع الدولي".

وأشار شي جين بينغ، إلى أن الدولتين ستحتفلان في العام المقبل بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتابع الرئيس الصيني: "نحن مستعدون مع الجانب الروسي لتطوير العلاقات الثنائية بثبات بروح حسن الجوار الأبدي والتفاعل الاستراتيجي الشامل لصالح تنمية البلدين".

المصدر: تاس