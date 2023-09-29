الصين تعارض عدم دعوة واشنطن روسيا لقمّة APEC

أعرب السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هان هوي عن معارضة بلاده عدم دعوة الجانب الأمريكي روسيا، لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ APEC.

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نقلت ذلك عن السفير وكالة "تاس" الروسية اليوم الجمعة. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين، يوليو الماضي، قولهم إن السلطات الأمريكية "لم تكن تنوي دعوة بوتين إلى هذا الاجتماع". ورد بيسكوف عل ذلك بأن الحديث عن ذلك لم يدر بالأساس.

ويضم المنتدى 19 دولة ومنطقتين، من بينهم 12 مؤسسا هم: أستراليا وبروناي وإندونيسيا وكندا وماليزيا ونيوزيلندا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند والفلبين وكوريا الجنوبية واليابان. كما تشارك الصين (دخلت المنتدى عام 1991)، ثم انضمت منطقتا الصين هونغ كونغ وتايوان عام 1991 أيضا، والمكسيك وبابوا غينيا الجديدة (دخلتا المنتدى عام 1993)، وتشيلي (دخلت المنتدى عام 1994)، وروسيا وفيتنام وبيرو (دخلت المنتدى عام 1998).

المصدر: تاس