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الكرملين: بوتين لا ينتظر دعوة لحضور قمة APEC في سان فرانسيسكو

أخبار العالم

الكرملين: بوتين لا ينتظر دعوة لحضور قمة APEC في سان فرانسيسكو
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صورة أرشيفية
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قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا ينتظر دعوة إلى منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ APEC المقام في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث تابع: "لا ينتظر الكرملين دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ APEC المقامة في سان فرانسيسكو نوفمبر المقبل".

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وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن السلطات الأمريكية "لم تكن تنوي دعوة بوتين إلى هذا الاجتماع". ورد بيسكوف عل ذلك بأن الحديث عن ذلك لم يدر بالأساس.

ويضم المنتدى 19 دولة ومنطقتين، من بينهم 12 مؤسسا هم: أستراليا وبروناي وإندونيسيا وكندا وماليزيا ونيوزيلندا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند والفلبين وكوريا الجنوبية واليابان. كما تشارك الصين (دخلت المنتدى عام 1991)، ثم انضمت منطقتا الصين هونغ كونغ وتايوان عام 1991 أيضا، والمكسيك وبابوا غينيا الجديدة (دخلتا المنتدى عام 1993)، وتشيلي (دخلت المنتدى عام 1994)، وروسيا وفيتنام وبيرو (دخلت المنتدى عام 1998).

المصدر: تاس

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بوتين: نرفض سياسة "القواعد بدلا من القوانين" ونعارض استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان لأغراض سياسية