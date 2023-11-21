الخارجية الروسية: أوكرانيا تستخدم مقرات عسكرية داخل المؤسسات الطبية

أعلن سفير المهمات الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك أن القوات الأوكرانية تنشر العديد من مقراتها ومستودعاتها في المؤسسات الطبية والاجتماعية والتعليمية.

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وقال ميروشنيك في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "توجد هناك مقرات ومستودعات وخدمات أخرى للوحدات العسكرية في الطوابق السفلية في عدد كبير من المؤسسات الطبية الواقعة بالقرب من خط التماس".

وأضاف أن كييف "تختبئ علنا خلف" المؤسسات الاجتماعية الطبية والتعليمية وتستخدم المدنيين "كدروع لحماية مقاتليها".

المصدر: نوفوستي