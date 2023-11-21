بعد أوستن ووزير الدفاع الألماني.. كييف تستضيف رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة مولدوفا (صور)

وصل كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة مولدوفا مايو ساندو إلى العاصمة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، وذلك في الذكرى السنوية العاشرة لبدء احتجاجات "ميدان كييف".

وكتب ميشيل عبر موقع "إكس": "من الجيد أن أكون في كييف مرة أخرى بين الأصدقاء"، وأرفق صورة لوصوله إلى محطة قطار في كييف.

Good to be back in Kyiv – among friends. pic.twitter.com/w9cAQzqYyo — Charles Michel (@CharlesMichel) November 21, 2023

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق أن ميشيل يعتزم الذهاب إلى أوكرانيا للمشاركة في الفعاليات المكرسة لذكرى احتجاجات "الميدان"، التي تحتفي بها أوكرانيا كعيد وطني أطلق عليه "يوم الحرية والكرامة".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الرئاسة الأوكرانية وصول رئيسة مولدوفا مايا ساندو إلى العاصمة الأوكرانية، وقالت في بيان لها: "في يوم الكرامة والحرية، قام رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي والسيدة الأولى إيلينا زيلينسكايا بتكريم ذكرى النشطاء الذين لقوا حتفهم خلال ثورة الكرامة"، مضيفا "حضرت المراسم رئيسة مولدوفا مايا ساندو أيضا".

من جانبها، كتبت ساندو عبر "إكس" أنها جاءت للاجتماع مع زيلينسكي وميشيل وبحث "الخطوات التالية في انضمام مولدوفا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الأمن الإقليمي، ودعم الاتحاد الأوروبي المستمر للإصلاحات والتنمية في بلدينا".

Arrived in Kyiv for meetings with Presidents @ZelenskyyUa and @CharlesMichel. On our agenda: discussing next steps in EU accession of Moldova and Ukraine, enhancing regional security, and EU’s continued support of reforms and development in our countries. pic.twitter.com/8dl5PNvhr7 — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 21, 2023

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وفجر اليوم الاثنين وصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى كييف في زيارة عير معلنة، وذلك لإعراب التضامن مع أوكرانيا وتأكيد مواصلة الدعم الألماني لها.

وفي اليوم السابق شهدت العاصمة الأوكرانية زيارة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي أعلن عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف بقيمة 100 مليون دولار لكييف.

المصدر: وكالات