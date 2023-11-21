 
مباشر

بعد أوستن ووزير الدفاع الألماني.. كييف تستضيف رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة مولدوفا (صور)

أخبار العالم

بعد أوستن ووزير الدفاع الألماني.. كييف تستضيف رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة مولدوفا (صور)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wghx

وصل كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة مولدوفا مايو ساندو إلى العاصمة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، وذلك في الذكرى السنوية العاشرة لبدء احتجاجات "ميدان كييف".

وكتب ميشيل عبر موقع "إكس": "من الجيد أن أكون في كييف مرة أخرى بين الأصدقاء"، وأرفق صورة لوصوله إلى محطة قطار في كييف.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق أن ميشيل يعتزم الذهاب إلى أوكرانيا للمشاركة في الفعاليات المكرسة لذكرى احتجاجات "الميدان"، التي تحتفي بها أوكرانيا كعيد وطني أطلق عليه "يوم الحرية والكرامة".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الرئاسة الأوكرانية وصول رئيسة مولدوفا مايا ساندو إلى العاصمة الأوكرانية، وقالت في بيان لها: "في يوم الكرامة والحرية، قام رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي والسيدة الأولى إيلينا زيلينسكايا بتكريم ذكرى النشطاء الذين لقوا حتفهم خلال ثورة الكرامة"، مضيفا "حضرت المراسم رئيسة مولدوفا مايا ساندو أيضا".

من جانبها، كتبت ساندو عبر "إكس" أنها جاءت للاجتماع مع زيلينسكي وميشيل وبحث "الخطوات التالية في انضمام مولدوفا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الأمن الإقليمي، ودعم الاتحاد الأوروبي المستمر للإصلاحات والتنمية في بلدينا".

إقرأ المزيد
وزير الدفاع الألماني في كييف في زيارة غير معلنة (فيديو)
وزير الدفاع الألماني في كييف في زيارة غير معلنة (فيديو)

وفجر اليوم الاثنين وصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى كييف في زيارة عير معلنة، وذلك لإعراب التضامن مع أوكرانيا وتأكيد مواصلة الدعم الألماني لها.

وفي اليوم السابق شهدت العاصمة الأوكرانية زيارة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي أعلن عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف بقيمة 100 مليون دولار لكييف.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا