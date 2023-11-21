وزير الدفاع الألماني في كييف في زيارة غير معلنة (فيديو)

وصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى كييف اليوم الثلاثاء في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا ويعتزم خلالها التأكيد على دعم بلاده لأوكرانيا.

ووصل بيستوريوس على متن قطار إلى كييف حيث سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني رستم عميروف وكذلك أيضا مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

#EIL

Um exakt 5:00 Uhr Ortszeit ist Bundesverteidigungsminister Boris #Pistorius heute Morgen zu seinem zweiten Amtsbesuch in Kiew eingetroffen. @BILDpic.twitter.com/NjtpT0gr81 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 21, 2023

وإلى جانب مباحثاته السياسية، يضم جدول بيستوريوس المشاركة في مراسم وضع إكليل من الزهور في ساحة "ميدان" في سط كييف وزيارة مركز للتدريب العسكري.

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وبرلين، ثاني أكبر مورد للمساعدات العسكرية لكييف بعد الولايات المتحدة، تسعى إلى طمأنة الأوكرانيين الذين يخشون منذ اندلع النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" قبل شهر ونصف الشهر أن ينصرف اهتمام حلفائهم الغربيين عنهم.

وبلغ حجم المساعدات الألمانية الشاملة لأوكرانيا على مدى العام والنصف الماضيين حوالي 24 مليار يورو. وفي 12 نوفمبر، أعلنت برلين مضاعفة المساعدات العسكرية لأوكرانيا العام المقبل لتصل إلى 8 مليارات يورو.

وفي أوائل نوفمبر، أعلنت الحكومة الألمانية عن توريد 25 دبابة أخرى من طراز "ليوبارد 1A5"، والتي وعدت بها سابقا، لسلطات كييف. وشملت الدفعة الجديدة من الأسلحة التي تم نقلها إلى أوكرانيا أيضا طائرات استطلاع مسيرة ورادارات.

وتأتي زيارة بيساوريوس غداة زيارة، لم يعلن عنها مسبقا أيضا، قام بها إلى أوكرانيا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي أعلن خلالها عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف بقيمة 100 مليون دولار لكييف.

المصدر: وكالات