لويد أوستن في كييف لإبلاغها بقرار واشنطن

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه وصل إلى كييف، ويخطط للقاء القيادة الأوكرانية وإعلان دعم واشنطن لنظام كييف.

وكتب أوستن، على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "لقد وصلت للتو إلى كييف للقاء مع قيادة أوكرانيا".

إقرأ المزيد

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أنه يعتزم "نقل رسالة مهمة" من خلال زيارته تفيد بأن "الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا الآن وفي المستقبل".

ونشر أوستن أيضا صورة ظهر فيها في محطة القطار بكييف، وفي استقباله السفيرة الأمريكية بريدجيت برينك.

وكما جرت العادة، لم يتم الإعلان رسميا عن زيارة وزير الدفاع إلى كييف.

يوم أمس، قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر، إنه سيتم هذا الأسبوع عبر الفيديو عقد اجتماع دوري لمجموعة أنشأتها الدول الغربية، والتي تنسق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية أنفقت نحو 96% من الأموال المخصصة لمساعدة كييف.

وشدد كيربي على أن غياب المزيد من المساعدة الرئيسية من الولايات المتحدة سيكون له تأثير ضار على القدرات الدفاعية لأوكرانيا.

المصدر: تاس