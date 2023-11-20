كيربي: رئيسا الولايات المتحدة والصين يتفقان على عقد لقاء جديد

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ اتفقا على عقد لقاء جديد.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن الرئيسين "اتفقا على أنهما سيلتقيان من جديد، لكن لم يحدد أي موعد بعد".

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وجاء ذلك في أعقاب المباحثات بين الرئيسين الأمريكي والصيني على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، والتي تعقد في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وعقد الرئيسان لقاء ثنائيا يوم الأربعاء، 15 نوفمبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه كانت أول زيارة للرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة منذ ست سنوات.

المصدر: وكالات