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"الغارديان": زيلينسكي يخشى من الهزيمة في الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء الأعمال القتالية

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Globallookpress President Of Ukraine
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ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلا عن مصدر مطلع أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يخشى الهزيمة في الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء الأعمال القتالية.

وقالت الصحيفة إن زيلينسكي يخشى تكرار مصير رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل (1874-1965)، الذي خسر الانتخابات البرلمانية عام 1945، على الرغم من انتصار دول الحلفاء على هتلر في الحرب العالمية الثانية.

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وسبق أن قارنت وسائل الإعلام البريطانية مرارا الرئيس الأوكراني بتشرشل.

وأضافت الصحيفة أنه بعد انتهاء الأعمال القتالية، تريد المعارضة في أوكرانيا التحقق من مدى استعداد البلاد تحت قيادة زيلينسكي للعملية العسكرية الروسية الخاصة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أوكرانيا في ربيع عام 2024، لكن وفقا للقانون الأوكراني، من غير الممكن إجراؤها أثناء الأحكام العرفية.

وصرح زيلينسكي مرارا أن الانتخابات الرئاسية لا يمكن إجراؤها إلا بعد انتهاء الأعمال القتالية.

هذا وحذر عالم السياسة كوست بوندارينكو، من تكرار سيناريو ميدان الاستقلال في أوكرانيا، وهو ما يخشاه الرئيس فلاديمير زيلينسكي بسبب الفشل على الجبهة وتدهور وضع السكان الاجتماعي والاقتصادي.

المصدر: تاس

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