الخارجية الأمريكية تعلق على تصريحات زيلينسكي حول عدم إجراء الانتخابات

أدلت الخارجية الأمريكية بتعليقها على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول عدم وجود إمكانية لإجراء الانتخابات في أوكرانيا.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "حسبما أفهم، فإن ذلك يتجاوب مع دستورهم".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد صرح بأن "الوقت ليس مناسبا" لإجراء الانتخابات في البلاد.

بدوره، أكد نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية سيرغي دوبوفيك، بأن الانتخابات تنظم بقرار من الرادا العليا (البرلمان)، مشيرا إلى أن أي مشروع لقرار بهذا الصدد لم يطرح، لأنه لا يوجد أساس قانوني لإجراء الانتخابات في ظل سريان الأحكام العرفية.

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وأضاف أن صلاحيات زيلينسكي لن تنتهي رغم عدم إجراء الانتخابات، حيث لا تزال الأحكام العرفية سارية المفعول.

ويأتي ذلك على خلفية التقارير الإعلامية المنقولة عن مصادر أوكرانية، حول أن زيلينسكي كان يخطط لإجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في ربيع عام 2024.

وجدير بالذكر أن آخر انتخابات برلمانية ورئاسية جرت في أوكرانيا في عام 2019. ولولا الأحكام العرفية، لكان من المقرر أن تجري الانتخابات المقبلة في عام 2024.

المصدر: نوفوستي