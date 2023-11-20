جنديات إسرائيليات: الجيش تركنا فريسة سهلة

أدلت جنديات إسرائيليات في الجيش الإسرائيلي باعتراف صادم بشأن الجيش لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

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وكتبت الصحيفة نقلا عن موظفين أن وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي تراقب الحدود مع قطاع غزة، وتتكون من جنديات، حذرت الضباط من نشاط مشبوه من القطاع، إلا أنه تم تجاهل رسائلهن.

وجاء في الصحيفة: "إنها فرقة مكونة بالكامل من فتيات صغيرات وقادة شابات، وليس هناك شك في أنه لو جلس رجال أمام هذه الشاشات لكان كل شيء مختلفا".

وهكذا، تم تجاهل أمر هذه التحذيرات وكذلك الأدلة المادية. وبحسب الصحيفة، فقد تضمنت التقارير معلومات حول استعداد مقاتلي "حماس" للتغلب على الحواجز، مع توفر وسائل تعطيل الكاميرات.

وقالت إحدى الجنديات: "لقد تركنا جيش الدفاع الإسرائيلي فريسة سهلة. كان المقاتلون على الأقل يحملون أسلحة وقتلوا كأبطال، إلا أن الجيش تخلى عن ضابطات المخابرات وقتلهن ببساطة، لأنهن لم يكن قادرات على الدفاع عن أنفسهن".

وخلفت الحرب المستمرة على غزة منذ 45 يوما أكثر من 13 ألف قتيل من بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة حسب سلطات غزة. وعلى الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 شخص، بينهم أكثر من 300 عسكري، وأصيب نحو 5 آلاف آخرين بجروح.

المصدر: هآرتس