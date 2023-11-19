زاخاروفا: اتهامات رئيسة مولدوفا لروسيا بالتدخل في الانتخابات "مضحكة"

اعتبرت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن اتهام رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، التي تحمل الجنسية الرومانية، لروسيا بالتدخل المزعوم في الانتخابات المحلية ببلادها أمر مضحك

وقالت زاخاروفا لصحيفة "إزفستيا": "من المضحك أن نسمع عن تدخل في انتخابات مولدوفا من رئيسة مولدوفا التي تحمل الجنسية الرومانية. لا تستطيع ساندو تنفيذ سوى المصالح الأجنبية في مولدوفا".

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وصرحت ساندو في وقت سابق بأن مولدوفا ليس لديها مواضيع مشتركة للمناقشة مع روسيا، واتهمت روسيا بعدم احترام مصالح مواطني الجمهورية.

وتعرض حزب "العمل والتضامن" الحاكم في مولدوفا، لخسارة قوية في الانتخابات المحلية، وخسر مرشحوه السباق على منصب عمدة ثلاثين مدينة من أصل 36 مدينة.

ووفقا للنتائج المتوفرة، لم يحصل ممثلو هذا الحزب على أغلبية الأصوات في أي من مجالس المناطق.

المصدر: نوفوستي