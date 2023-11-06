الحزب الحاكم في مولدوفا يخسر الانتخابات المحلية

تعرض حزب "العمل والتضامن" الحاكم في مولدوفا، لخسارة قوية في الانتخابات المحلية، وخسر مرشحوه السباق على منصب عمدة ثلاثين مدينة من أصل 36 مدينة.

ووفقا للنتائج المتوفرة، لم يحصل ممثلو هذا الحزب على أغلبية الأصوات في أي من مجالس المناطق.

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وتدل البيانات الأولية للجنة الانتخابات المركزية، على أنه بعد فرز 90% من الأصوات، يتقدم مرشحو الحزب الاشتراكي بقيادة الرئيس السابق إيغور دودون وكذلك مرشحو "حزبنا"، وتشكيلات معارضة أخرى في معظم المدن ومجالس المناطق.

وفي العاصمة كيشنيناو، بعد معالجة 238 من أصل 305 البروتوكولات من مراكز الاقتراع، يتصدر رئيس البلدية الحالي أيون سيبان، الذي حصل على 51.6% من الأصوات، بينما جاءت ممثلة الحزب الحاكم، ليليان كارب، في المركز الثاني بنسبة 27%.

وفي بالتي (ثاني أكبر مدينة)، احتل مرشح الحزب الحاكم المركز الرابع، حيث ستجرى جولة ثانية، ويتقدم فيها مرشح "حزبنا" ألكسندر بيتكوف والمرشحة المستقلة أرينا كورشيكوفا، حيث حصلا على 24% و23% على التوالي.

وفي مدينة أورهي، فازت ممثلة المعارضة تاتيانا كوتشيو في الجولة الأولى، والتي يحظى ترشيحها بدعم إيلان شور زعيم حزب "شور" المحظور في مولدوفا.

وكما قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية أنجيلا كارامان في المؤتمر الصحفي الختامي، تم التصويت دون حدوث انتهاكات كبيرة.

وبلغت نسبة مشاركة الناخبين في مولدوفا ككل 41.4%، وهي مماثلة لنسبة المشاركة في انتخابات 2019 (آنذاك شارك 41.7% في التصويت).

المصدر: تاس