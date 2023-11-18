الأمم المتحدة تحصل على صور مروعة لأشخاص قتلوا بغارة على مدرسة في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها حصلت على صور مروعة لأشخاص قتلوا بغارة على مدرسة في غزة.

ودان المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، الغارات "المروعة" على مدارس للمنظمة في قطاع غزة تؤوي نازحين جراء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وبعدما أعلن مسؤول في وزارة الصحة التابعة للحركة مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا في غارة إسرائيلية على مدرسة بمخيم جباليا، قال لازاريني عبر منصة "إكس" إنه يتلقى "صورا مروعة ولقطات للعديد من القتلى والجرحى في مدرسة أخرى للأونروا تؤوي آلاف النازحين في شمال قطاع غزة".

وأضاف: "لا يمكن أن تصبح هذه الهجمات أمرا عاديا، يجب أن تتوقف. لا يمكن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن يتأخر أكثر من ذلك".

وأفاد مراسلنا بوقوع مجزرة جديدة في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تل الزعتر التي تؤوي نازحين شمال قطاع غزة، مخلفا قتلى وجرحى.

وأضاف مراسلنا أن أكثر من 250 فلسطينيا قتلوا عقب القصف الإسرائيلي لمدرستين للنازحين شمال قطاع غزة.

المصدر: RT