بيان من القاهرة بعد القصف الإسرائيلي "المروع" لمدرسة الأونروا "الفاخورة" في قطاع غزة

أعربت القاهرة عن إدانتها الشديدة لقصف الجيش الإسرائيلي "المروع" مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، وسقوط ضحايا ومصابين من المدنيين الفلسطينيين في انتهاك صارخ جديد ضدهم.

وفي بيان للخارجية المصرية اليوم السبت 18 نوفمبر، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات "قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية المروع لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا"، مشيرة في البيان إلى أنه "أدى لسقوط العديد من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني".

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ووصفت الخارجية هذا العمل بأنه "انتهاك صارخ جديد يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة".

واعتبرت مصر قصف مدرسة الفاخورة، التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين، "جريمة حرب أخرى"، مؤكدة أن هذا الأمر "يقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيه، فضلا عن كونه إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية".

كما جدّدت مصر دعوتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وإنفاذ وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

هذا وسقط 200 شخص بين قتيل وجريح في قصف القوات الإسرائيلية لمدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة وهي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمال غزة.

وعبّرت حركة حماس في بيان لها عن إدانتها المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل، وقالت: "مجزرة الفاخورة تُضاف لمئات المجازر التي ارتكبها الاحتلال بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية وبعجز وصمت دولي معيب.. النازيون الجدد يرتكبون مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا للاجئين".

المصدر: RT