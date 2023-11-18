"وفا": مقتل 26 شخصا أغلبهم أطفال بقصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة

قصفت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس، ما أدى لمقتل نحو 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وفق ما ذكرته وكالة "وفا".

وقالت مصادر محلية، وفق وكالة "وفا"، إن المقاتلات شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لارتقاء 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات.

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كما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات كثيفة في محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية، وقصفت أيضا مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وجنوب القطاع، استهدفت المقاتلات منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، ما أدى لمقتل عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار.

المصدر: وكالة وفا