رئيس النمسا "يسامح" كلب ساندو بعد عضه ويمنحه هدية

قال الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، الذي عضه كلب رئيسة مولدوفا مايا ساندو، إن الحيوان كان متوترا لتواجد الكثير من الناس حوله.

وأكد الرئيس النمساوي إنه يفهم لماذا فعل الكلب ذلك، موضحا: "لقد كان متوترا لأنه كان محاطا بالناس".

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وأكد أنه يحب الكلاب وأهدى كلب ساندو لعبة على شكل دب.

ووقع الحادث عندما كان الرئيسان يسيران في ساحة مبنى الإدارة الرئاسية المولدوفية. وفي وقت لاحق، شوهد رئيس النمسا ويده ملفوفة بالضماد.

واعتذرت ساندو للرئيس النمساوي موضحة أن "الكلب أصبح خائفا من وجود أعداد كبيرة من الأشخاص بالقرب منه".

المصدر: نوفوستي