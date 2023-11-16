رئيسة مولدوفا تعتذر لرئيس النمسا عن عض كلبها يده

اعتذرت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، للرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، عن الحادث الذي تعرض له أثناء مداعبة الكلب، بساحة مبنى الإدارة الرئاسية.

واعتذرت ساندو، موضحة أن "الكلب أصبح خائفا من وجود أعداد كبيرة من الأشخاص بالقرب منه".

وظهر فان دير بيلين ويده مغطاة بالضمادات في اجتماعه الأخير مع رئيس برلمان مولدوفا.

وبحسب "سبوتنيك مولدوفا"، أوضحت ساندو أنه "كان هناك الكثير من الناس حول الكلب، لذلك كان خائفا".

وكان على الرئيس النمساوي أن يوقع وثائق مشتركة مع مولدوفا بيده المغطاة بالضمادات.

وذكرت وسائل الإعلام في مولدوفا أن "كلب رئيسة مولدوفا مايا ساندو خرق البروتوكول عندما عض يد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين".

كما أوضحت تقارير إعلامية أن الحادث وقع عندما كان الرئيسان يسيران في ساحة مبنى الإدارة الرئاسية المولدوفية، وأثناء محاولة مداعبة الرئيس للكلب.

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المصدر: RT