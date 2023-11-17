رئيسة مولدوفا تبرر سبب عض كلبتها لرئيس النمسا (فيديو)

أفادت صحيفة "إكسبريس" النمساوية بأن رئيسة مولدوفا مايا ساندو أوضحت أن كلبتها عضت الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين يوم أمس بسبب حشد كبير من الناس حولها.

وكان رئيس النمسا قد وصل في زيارة عمل إلى كيشيناو يوم أمس الخميس، عندما وقع حادث بينما كان الزعيمان يسيران في باحة مبنى الإدارة الرئاسية المولدوفية، وفيما حاول فان دير بيلين مداعبة الكلبة عضت يده.

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وفي وقت لاحق، خلال لقاء مع رئيس برلمان الجمهورية إيغور غروسو، شوهد الرئيس النمساوي وضمادة تلف يده التي عضتها الكلبة.

ويمتلك الرئيس النمساوي أيضا كلبا من سلالة مختلطة يدعى جولي، حيث يقوم بتمشيته بانتظام بالقرب من مقر إقامته في فيينا، ويظهر في بعض المناسبات بصحبة كلبه.

وكما قال رئيس الوزراء الأسبق إيون تشيكو، تعليقا على الحادث، فإن ساندو بدأت تظهر أمام الجمهور مع كلبتها منذ ثلاثة أسابيع لتبدو "أكثر إنسانية".

المصدر: نوفوستي