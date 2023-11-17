سفير روسي: الولايات المتحدة تسعى لتحويل "آبيك" إلى "ساحة قتال بلا قواعد"

قال السفير المتجول والمسؤول الروسي الرفيع في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ APEC، مارات بيرديف، إن الولايات المتحدة تسعى لتحويل المنظمة إلى "ساحة للقتال بلا قواعد".

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جاء ذلك في تصريحات بيرديف على هامش قمة "آبيك" المنعقدة في سان فرانسيسكو، حيث تابع أن "روسيا تعمل بشكل منهجي مع أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ بشأن رغبة الولايات المتحدة في تحويل هذا الموقع إلى ساحة قتال دون قواعد".

وقال بيرديف إنه "سيكون من الصحيح الحديث ليس عن تسييس المنظمة، بل عن رغبة الأمريكيين في تحويلها إلى قوائم، وفقا لـ (قواعدهم) بحسب تعريفهم سيء السمعة".

ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ هو منتدى تجاري واقتصادي يضم 21 اقتصادا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتعقد قمة هذا العام في الفترة من 11-17 نوفمبر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، لتختتم رئاسة الولايات المتحدة للمنتدى في عام 2023.

المصدر: نوفوستي