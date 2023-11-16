ريابكوف: الاتصالات مع الولايات المتحدة في قمة "آبيك" قد تتم بشكل أو بآخر

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن الاتصالات بين الوفد الروسي برئاسة نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفتشوك والجانب الأمريكي ستتم بشكل أو بآخر خلال قمة "آبيك" بسان فرانسيسكو.

وأشار ريابكوف إلى أن هذه الاتصالات بين الجانبين، قد تتم كما يقول الدبلوماسيون "عالماشي".

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وأضاف نائب الوزير في حديث مع وكالة "نوفوستي": "ننطلق من أنه ستكون هناك اتصالات بشكل أو بآخر بين الوفدين الروسي والأمريكي، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. هذا جزء طبيعي من العمل، وليس هناك شيء هنا يختلف عن الممارسة خلال الفعاليات الأخرى المماثلة".

ونوه نائب وزير الخارجية الروسي بأن موسكو تلاحظ محاولات من جانب الرئاسة الأمريكية خلال "آبيك" لإشباع جدول الأعمال ومحتوى الوثائق، بما في ذلك الوثيقة الختامية للقمة، بمواضيع وفقرات غير مقبولة لا علاقة لها عموما بموضوع عمل "آبيك".

وقال: "نحن نتصدى لمثل هذه المحاولات، وسنواصل القيام بذلك لاحقا. في نهاية المطاف، المصالح الوطنية الروسية التي نسعى إليها في كل المواقع هي التي تجعل هذا التوجه بلا بديل. ووفدنا، برئاسة نائب رئيس الوزراء، ينقل دون تردد، كما أفهم، توجهاتنا بهذه الروح إلى الرئاسة وجميع المشاركين الآخرين في هذا الحدث".

المصدر: نوفوستي