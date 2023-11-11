سلطات سان فرانسيسكو تخلي المدينة من المشردين تحضيرا لقمّة "آبيك"

أفادت صحيفة Daily Mail بأن سلطات سان فرانسيسكو تتخذ إجراءات غير مسبوقة تحضيرا لقمة "آبيك"، حيث باشرت تطهير المدينة من المشردين ومنعت حركة المرور في مناطق انعقاد القمة.

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وكتبت الصحيفة: "يتم اتخاذ إجراءات حاسمة في سان فرانسيسكو لضمان أن المسؤولين الدوليين لن يضطروا أثناء مشاركتهم في قمة "آبيك" للتعامل مع المشردين ابتداء من تطهير المخيمات، وصولا إلى منع وصولهم إلى هذه المنطقة".

ونقلت عن أحد المشردين أن الشرطة طلبت من المشردين عدم العودة إلى منطقة تجوالهم السابقة خلال أسبوع كامل.

وقالت سلطات سان فرانسيسكو إنها تنوي توفير ملاجئ للمشردين الذين يعيشون بالقرب من موقع الحدث، مشيرة إلى أنها لا تخطط لفتح ملاجئ جديدة بسبب نقص الأموال لذلك.

وتنطلق أعمال أسبوع القادة الاقتصاديين لقمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) اليوم السبت في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

ويمثل هذا الحدث الذي سيستمر من 11 إلى 17 نوفمبر الجاري، نهاية عام من رئاسة الولايات المتحدة للمنظمة.

المصدر: نوفوستي