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هزة أرضية قبالة سواحل شمال كاليفورنيا بقوة 5 درجات

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هزة أرضية قبالة سواحل شمال كاليفورنيا بقوة 5 درجات
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تسجيل هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل كاليفورنيا الشمالية.

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وسجلت الهزة في الساعة 03:15 بالتوقيت العالمي اليوم السبت على عمق 8 كيلومترات وعلى بعد 167 كيلومترا جنوب غربي مدينة فيرندايل.

ولم ترد معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الهزة.

وتنطلق اليوم السبت في مدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا الشمالية أعمال أسبوع القادة الاقتصاديين لقمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك).

المصدر: نوفوستي

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