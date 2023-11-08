زلزال مدمر يضرب قبالة سواحل إندونيسيا

وقع زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر في المحيط الهادئ قبالة سواحل إندونيسيا اليوم الأربعاء، حسبما أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وتم تسجيل الهزة قرابة ظهر اليوم بالتوقيت العالمي على بعد 341 كيلومترا جنوب شرق مدينة أمبون الإندونيسية. وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، ولم تصدر السلطات الإندونيسية على إثره أي تحذير من موجات تسونامي.

وقدر المعهد الأمريكي للجيوفيزياء قوة الزلزال بـ7 درجات، فيما تحدثت تقديرات أخرى عن 7.2 درجة.

ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.

المصدر: وكالات