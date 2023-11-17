خبيرة أمريكية تحذر من ازدياد شعبية سارة فاغنكنخت في ألمانيا

قالت الدبلوماسية الأمريكية السابقة مولي أونيل، إن السياسية الألمانية اليسارية سارة فاغنكنخت أظهرت قدرة بارعة في عرض موقفها المناهض للحرب، وهي تتمتع بشعبية شخصية كبيرة.

وأضافت مولي أونيل، المتخصصة في شؤون أوروبا الوسطى وروسيا، في مقالة لمجلة Responsible Statecraft: "تبدو فاغنكنخت في كثير من الأحيان الخصم الوحيد للموقف المهيمن في السياسة الألمانية بشأن أوكرانيا، وهي خلال ذلك تطرح دائما حججا تتميز بالإقناع والتحديد، وكذلك بعدم التحيز".

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وأشارت الخبيرة الأمريكية إلى أن فاغنكنخت تحظى بالفعل بشعبية كبيرة في ألمانيا. واستشهدت الدبلوماسية السابقة ببيانات استطلاع لصحيفة بيلد، والتي دلت على أن فاغنكنخت جاءت في المرتبة الثانية بعد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس ورئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي ماركوس سويدر.

ونوهت أونيل، كذلك بأن أسلوب فاغنكنيخت السياسي يميزها بشكل ملحوظ عن حزب البديل من أجل ألمانيا.

وتعتقد الخبيرة الأمريكية، أنه على الرغم من الموقف المماثل تجاه روسيا، فإن السياسيين من حزب البديل من أجل ألمانيا لا يؤكدون على موقفهم المناهض للحرب عند مخاطبة الناخبين. وفي المقابل، ترتبط شعبية فاغنكنخت على وجه التحديد بخطاباتها اللافتة للنظر ضد دعم كييف.

المصدر: نوفوستي